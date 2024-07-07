Строительный бизнес не готов ронять стоимость квартир, рассчитывая на накопленный "жирок", пул имеющихся проектов и инфляцию.

Массовые продажи квартир по льготной ипотеке завершились с 1 июля, но это не означает, что стоимость недвижимости начнет снижаться. По словам застройщиков, они будут искать способы оставить всё, как есть, дабы не снижать высокую маржинальность данного бизнеса.

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Крупные девелоперы не готовы пойти на снижение стоимости жилья на фоне предыдущего ипотечного бума. Скорее, они пойдут на уменьшение выдачи квартир в количественном выражении, а также на удлинение сроков строительства.

Благодаря льготной ипотеке застройщики сумели накопить значительные финансовые резервы. Кроме того, в ближайшие несколько лет они будут заняты вводом в эксплуатацию квартир по текущим договорам при продолжении финансирования со стороны банков.

Таким образом, время на разработку дальнейшего плана действий у компаний еще есть. Участники рынка также рассчитывают на инфляцию, как как один из основных факторов удерживания цен на высоком уровне. То есть скорее проиндексированные доходы населения уравновесят дисбаланс, чем начнется хоть немного снижаться стоимость жилья.