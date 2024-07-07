Младший ЦП от "синего лагеря" не получит архитектурных улучшений, присущих старшим моделям Arrow Lake-S

По последним данным, пришедшим с ресурса Wccftech, в новой линейке процессоров Core Ultra 200 не нашлось места замене Core i3. Конечно, модель начального уровня никуда не денется и получит наименование Core Ultra 3 или просто Core 3, но архитектурно она не будет иметь ничего общего с более старшими CPU.

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Кроме того, поскольку серию Core Ultra 200 покинет технология Hyper-Threading, то Core 3 могут также остаться без неё. Учитывая отсутствие E-ядер в младших версиях, может сложиться парадоксальная ситуация, когда новый i3 оказывается медленнее старого.

Хотя, Intel, вероятно, найдет выход из положения. Причины, по которым произошел отказ от Arrow Lake могут быть разными. Это и малый брак топовых чипов, из которых невозможно набрать достаточное количество Core 3, и производственные сложности с отключением битых блоков кристаллов.

Так или иначе, использование устаревшей архитектуры Raptor Lake-S может привести к весьма низкой производительности Core 3 в синтетических тестах и реальных задачах, сильно выделяющейся на фоне Core Ultra 5 и Core Ultra 9.

Судя по недавно опубликованным результатам Arrow Lake-S в бенчмарке CPU-Z, Core 3 на Raptor Lake-S будет отставать от Core Ultra 5 практически в полтора раза. Поэтому экономным энтузиастам мира ПК, желающим приобщиться к последним технологиям, стоит рассматривать к покупке модели из среднего ценового сегмента.