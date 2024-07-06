Определен список системных плат, способных обеспечить минимальный нагрев системы питания процессора.

Хотя процессоры Ryzen 7000-й серии не отличаются слишком горячим нравом в плане энергопотребления, нагрузка на VRM при их использовании все равно может оставаться высокой, особенно, если берется топовый 16-ядерный Ryzen 9 7950X.

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Поэтому желательно подходить к выбору материнских плат так, чтобы последняя оставалась как можно более холодной. Конечно, если бюджет не ограничен, то самый простой вариант — взять "жирную" версию на чипсете X670E. Но это не имеет смысла, если необходимо построить систему с максимально выгодным соотношением цены и производительности.

Впрочем, свежий тест 56 материнских плат на оптимальном чипсете B650(E) расставил все точки над "ё" и показал, какие конкретно модели гарантируют самую низкую температуру VRM. В часовом бенчмарке Cinebench 2024 наиболее холодной оказалась Gigabyte B650E Aorus Master, показавшая на датчике всего 50 градусов.

Вообще, невооруженным глазом заметно доминирование компании Gigabyte в верхней части рейтинга. Дорогая ASRock B650E Taichi может похвастать лишь восьмым местом, а хваленные ASUS Strix начинаются с 13-й позиции.

В целом, исходя из суммы результатов и стоимости материнских плат, можно сделать вывод, что Gigabyte B650 Aorus Elite AX является абсолютным чемпионом среди всех моделей на чипсете B650(E). За свои $250 она обеспечивает стабильную работу топовых процессоров Ryzen на максимуме в течение длительного периода времени.