ФБР повысило сумму вознаграждения за поиск Ружи Игнатовой, входящей в топ-10 самых разыскиваемых преступников

Федеральное Бюро Расследований увеличило вознаграждение за достоверную информацию о местоположении гражданки Германии и уроженки Болгарии Ружи Игнатовой, являющейся основательницей криптовалютного проекта OneCoin, с $250 000 до $5 000 000. Первоначальная сумма в 2017 году составляла $100 000.

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OneCoin стал одним из самых громких мошеннических проектов в эпоху второй волны майнинга. Он сути не являлся криптовалютой с блокчейном и свойственной ей прозрачностью, а представлял из себя классическую пирамиду, основанную на схеме Понци. На волне хайпа огромное количество инвесторов ринулись отдавать свои кровные в руки злоумышленницы. В итоге, по различным данным, общий ущерб от деятельности проекта достиг 4 млрд долларов.

В 2017 году, когда правда всплыла наружу, ФБР выдало ордер на арест Игнатовой и назначило вознаграждение в $100 000. В 2022 основательница OneCOin попала в топ-10 самых разыскиваемых преступников, а награда выросла до $250 000. Недавно сумму увеличили до гораздо более внушительных $5 000 000.

Таким образом, по размерам вознаграждения мошенница теперь стоит в одном ряду с беглыми главарями европейских наркокартелей. Ружа Игнатова не похожа на типичного техно-гика, и предполагается, что она может состоять в контакте с болгарским преступными миром.

Эксперты считают, что 100 тысяч долларов вряд ли убедят младшего члена преступного синдиката или личного телохранителя позвонить на горячую линию ФБР, но вот 5 млн — вполне возможно. "Вероятно, через несколько недель мы узнаем, сработало ли это". Однако, есть мнение о неактуальности вознаграждения ввиду скоропостижной смерти основательницы OneCoin, к чему может быть причастна болгарская мафия.