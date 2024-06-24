Представлена компактная материнская плата с распаянным на ней высокопроизводительным процессором семейства Raptor Lake.

Компания AAEON, ведущий отраслевой поставщик встраиваемых решений, анонсировала последнее дополнение к своей линейке плат PICO-ITX — PICO-RAP4. Данная плата оснащена новейшей процессорной платформой Intel Core 13-го поколения, а также множеством функций, предназначенных для современных вычислительных приложений.

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PICO-RAP4 может нести на себе CPU, начиная от Intel U300E с 1 P-ядром и 4-мя энергоэффективными, и заканчивая высокопроизводительным Intel Core i7 1370PE с 6 P-ядрами, 8 E-ядрами и, суммарно, 20 потоками. Также новинка обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную пропускную способность RAM благодаря 32 ГБ памяти DDR5 на базе SODIMM (до 5200 МТ/с).

Графика Intel Iris Xe поддерживает одновременно HDMI и совмещенный интерфейс дисплея eDP и LVDS, что позволяет использовать два устройства вывода изображения одновременно.

В отличие от своих предшественников, плата поддерживает исключительно интерфейсы Ethernet. Первым портом RJ-45 на 2,5 Гбит/с управляет контроллер Intel I226-V , а вторым гигабитным — Intel Ethernet Connection I219-LM. Остальные физические порты представлены двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A.

Кроме этого, предусмотрены специфические разъемы, среди которых, два COM RS-232/422/48, 8-битный GPIO, SMBus и опциональный аудио-выход. Бонусом идет поддержка TCC, TSN и timed-GPIO, предлагающие надежные каналы связи с датчиками, исполнительными механизмами и системами управления. Конфигурация с мощным ЦП дает возможность обрабатывать большие наборы данных, лучше распознавать объекты и высчитывать траектории движения роботов.

Что касается интерфейсов расширения, то PICO-RAP4 может предложить по одному слоту M.2 2280 PCI-E 4.0 x4 и mSATA. Кроме этого, присутствует 61-контактный разъем FPC, предлагающий два 4-канальных интерфейса MIPI CSI. Он может стать альтернативой для подключения высококачественной камеры в дополнение к стандартной возможности задействовать для этого USB и Ethernet.