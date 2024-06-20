AMD прибегает к технической хитрости, когда готовит диаграммы со сравнением производительности процессоров Ryzen и Core.

Обычно считается, что более новое поколение процессоров предлагает более высокий FPS в играх, однако, у компании AMD на этот счет существует иное мнение. Согласно свежим слайдам, выходящий в июле Ryzen 9 5900XT в играх равен более дорогому Core i7-13700K, а в некоторых случаях и превосходит его.

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На другой диаграмме Ryzen 7 5800XT превосходит Core i5-13600K. В Cyberpunk 2077 разница может составлять до 12% в пользу CPU от AMD.

Конечно, не совсем корректно было бы говорить об обоих процессорах, как полностью устаревших. Они все еще неплохо себя проявляют в широком спектре задач, и в целом ими можно пользоваться довольно комфортно.

Однако, архитектура Zen 3 все же на два года старше Raptor Lake, и было бы странно видеть отсутствие разницы между ними. В тех же синтетических тестах Core i7-13700K на 30% опережает похожий Ryzen 9 5900X в однопотоке и на 50% в многопотоке.

Но теперь стало ясно, почему AMD обгоняет Intel на собственных слайдах. Оказывается, компания все это время водила за нос доверчивых фанатов, используя в тестах видеокарту Radeon RX 6600. Хитрая трехбуквенная таким образом просто-напросто нивелировала любое влияние ЦП на график FPS. В результате получилось не что иное, как тест графического ускорителя.

Проведенное стороннее исследование с более подходящей Radeon RX 7900 XT показало, что Ryzen 7 5800X, который практически идентичен модели с приставкой XT, в действительности отстает от Core i5-13600K на 27% по среднему FPS и на 35% по минимальному в наиболее требовательных проектах. И, хотя "синий камень" комплектовался DDR5, а оппонент мог использовать только DDR4, глобально ситуацию данный расклад не меняет, так как даже с самой медленной DDR4 Core i5-13600K будет быстрее.

В среднем по всем играм Core i5-13600K лучше Ryzen 7 5800X на 13%. А Core i7-13700K эффективнее Ryzen 9 5950X на 16% при задействовании Radeon RX 7900 XT. Если же достать из закромов GeForce RTX 4090, то разрыв в пользу "синих" в последнем случае достигнет внушительных 36%.

Таким образом, получается, что AMD жульничает в своих тестах, делая упор на графическую подсистему. Если бы Intel занималась подобным, то Core i3-12100 не уступал бы хваленому Ryzen 7 7800X3D .