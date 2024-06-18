Платформа ARM оказалась не готова к запуску современных игровых проектов с приемлемой частотой кадров

На полках магазинов, наконец, появились ноутбуки на первом первом и, в настоящий момент, единственном полностью сертифицированном с ИИ Microsoft Colipot+ чипе Snapgragon X. Последний построен с применением 4 нм норм, содержит в общей сложности 12 ядер Oryon, может автоматически разгонятся до 4,3 ГГц и содержит встроенную графику семейства Adreno и фирменный NPU.

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К сожалению, интегрированное видеоядро не настолько быстрое, как хотелось бы, и в лучшем случае, находится на среднем уровне. Основное внимание Qualcomm уделила нейронному процессору, сделав его самым производительным с 45 трлн операций в секунду. Однако уже в ближайшем будущем ему придется столкнуться с NPU в мобильных AMD Strix Point и Intel Lunar Lake.

Последние тесты, как от обзорщиков, так и от ранних пользователей ноутбуков, показывают, что Snapdragon X довольно неплохо выступает при выполнении общих задач, потребляя при этом мало энергии. Однако, в плане производительности iGPU Adreno, похоже, "работает не так, как ожидалось".

В процессе запуска игр возникает множество проблем, вследствие ошибок эмуляции x86 на ARM. Часть игр вообще не запускается, другая часть не позволяет изменять разрешение в соответствии с физическим и демонстрирует низкую частоту кадров, даже с применением технологии масштабирования.

Впрочем, как заявляет Qualcomm, новый SoC и не предназначен для геймеров, поэтому на презентации компания стремилась чрезмерно не обсуждать данную тему. "Производительность в играх сейчас является слабым местом Snapdragon X, и для нас это является большой проблемой. Фактически, даже невозможно определить, где игра эмулируется, а где идет нативно."

Судя по результатам тестов ASUS Vivobook S15, графика Snapdragon X проявляет себя немного хуже Iris Xe в устаревающих Core i9-13900H. Также она на 15% уступает Radeon 780M и на 19% Apple M3.

Но, наиболее показательно сравнение с мобильными Intel Arc в Meteor Lake. Core Ultra 7 155H, вышедший пару месяцев назад, на 40% опережает Snapgradon X в играх. А впереди еще маячит релиз Lunar Lake.

В итоге, не сказать, чтобы архитектура ARM с треком проваливается, когда дело касается 3D-графики, но ей определенно нужно наращивать производительность iGPU, чтобы не только не отставать от конкурентов, но и, желательно, обгонять их.