Более производительный и дешевый CPU от AMD демонстрирует уверенную победу в популярных играх над своим соперником из стана Intel

Массовый выход из строя топовых процессоров на архитектуре Raptor Lake заставил даже самых ярых приверженцев Intel пересмотреть свое мировоззрение и перейти на продукцию "красного лагеря". Причем данный переход обошелся им даже дешевле, чем покупка нового камня взамен сгоревшего.

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Очевидным выбором бывших поклонников "синих" стал Ryzen 7 7800X3D, на данный момент являющий собой венец процессоростроения с точки зрения применения в играх. Он не только в двое дешевле, чем флагманский Core i9-14900K, но и лишен его недостатков в виде огромного жора электроэнергии, сверхвысокого нагрева и, конечно, синдрома внезапной смерти.

Свежие тесты, проведенные специалистами Techspot, показали, что в современных играх Ryzen 7 7800X3D в паре с топовой GeForce RTX 4090 показывает наиболее высокий FPS. Например, в популярной киберспортивной дисциплине Counter-Strike 2 преимущество красного камня перед Core i9-14900K достигает почти 12%.

Что до одиночных тайтлов, то тут Ryzen 7 7800X3D также впереди. Cyberpunk 2077, Assasin's Creed Mirage и другие знакомые игры демонстрируют пусть не такую же внушительную, но все равно уверенную победу AMD над Intel. Основная разница, очевидно, наблюдается в основном в низких разрешениях, что объясняется упором в видеокарту при переходе на 2K и 4K.

После сравнения в 24 проектах среднеарифметический перевес Ryzen 7 7800X3D над Core i9-14900K в 1080p, 1440p и 4K составил около 3,6%. Абсолютное доминирование "красного лагеря" во всех разрешениях прямо заявляет о технологическом лидерстве AMD на процессорном рынке.

В итоге, Ryzen 7 7800X3D, вышедший год назад, остается самым быстрым игровым CPU, а действия Intel по снижению производительности своих топовых моделей только закрепляют данный статус.

Умеренная стоимость платформы, более высокий FPS и отсутствие проблем со стабильной работой на долгосроке делают Ryzen 7800X3D гораздо более выгодным и разумным предложением по сравнению с Core i9-14900K.