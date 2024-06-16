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Razg0n
Массовый выход из строя Core i7 и i9 может быть вызван браком, а Intel просто тянет время
Многочисленные случаи поломок Core i7 и i9 13-го и 14-го поколений, вероятно, связаны с ошибками в их в разработке, так как проблема не имеет универсального решения.

Пользователи топовых процессоров Intel на архитектуре Raptor Lake уже довольно долгое время сталкиваются с проблемой их поломки. Неприятности подвержены Core i7-13700K, Core i9-13900K, Core i7-14700K и Core i9-14900K.

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Intel до сих пор не может определить причину массовой гибели своих CPU, поочередно публикуя свои предположения и их опровержения. Ранее, по мнению компании, виновниками являлись как сами пользователи, использующие процессоры вне регламентируемых условий, так и производители материнских плат, отступающие от рекомендаций в параметрах BIOS.

В последнем расследовании Intel так и не смогла определить действительную причину. В начале всё свалили на ошибку в алгоритме авторазгона Thermal Velocity Boost, а затем уточнили, что данная технология не при чем.

Специалисты сторонних сервисных центров на основе многочисленных случаев гибели у них на руках флагманских камней "синего" лагеря считают, что компания могла допустить просчет в проектировании вышеперечисленных моделей. То есть, среди них, по сути, присутствует высокий процент брака.

Высокие частоты, напряжения и конский TDP факторами не являются, так как проблема проявляется в том числе и в мобильных вариациях Core i7 и Core i9 семейства Raptor Lake. В процентном соотношении здесь количество вольт существенно ниже, а максимальное тепловыделение располагается на уровне 160 Вт, что гораздо ниже, чем 350 Вт в десктопных версиях. При все этом технически полноформатные ноутбучные модели с приставкой HX идентичны настольным CPU, они имеют одинаковую кристаллы, подложку и практически все остальное.

Таким образом, напрашивается вывод о том, что в настоящий момент Intel просто пускает пыль в глаза и старается тянуть время до выхода новой платформы, которая выйдет в четвертом квартале. Впоследствии 13-я и 14-я линейки перейдут в разряд устаревших и проблема с их браком уйдет в историю.

#intel #raptor lake #core #13900k #14900k #13700k #14700k
Источник: youtube.com
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Intel до сих пор не знает, что вызывает сбой в играх на процессорах Core i9-13900K и i9-14900K
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andrew_riddler
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Свалишь ты кучу кала после маминых пирожков,сидя на очке. Короче,тухлоротый дегенерат,я тебя предупредил.только мяукни ещё раз за спиной что то. И от ггпу держись за километр
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Julius
13:36
Да мне на твой бред поебать, свали уже шавка. Ладно, единственный выход при конфронтации с имбецилом это перестать обращать на него внимание, иначе не заткнётся, пока давай
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
andrew_riddler
13:35
Свои сны рассказывай психотрерапевту. Мне на них поебать
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Julius
13:35
Я за 2 года более миллиона заработал, а ты сколько? А 3050 для меня на всё достаточно, на хуйню деньги не выкидываю, я мамке как раз по 20к в мес кидаю на жизнь, это в + к пенсии
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
andrew_riddler
13:33
Ты правда считаешь что кому то есть дело,как их называет безработный маргинал с 3050,сидящий у мамки на шее и дрочащий писюн?
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Julius
13:31
Репутация у кого, у тех кого я тупым стадом баранов что ли называю?
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
andrew_riddler
13:31
Написал шлепок,у которого репутация на оверах самого конча.
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
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