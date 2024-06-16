Многочисленные случаи поломок Core i7 и i9 13-го и 14-го поколений, вероятно, связаны с ошибками в их в разработке, так как проблема не имеет универсального решения.

Пользователи топовых процессоров Intel на архитектуре Raptor Lake уже довольно долгое время сталкиваются с проблемой их поломки. Неприятности подвержены Core i7-13700K, Core i9-13900K, Core i7-14700K и Core i9-14900K.

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Intel до сих пор не может определить причину массовой гибели своих CPU, поочередно публикуя свои предположения и их опровержения. Ранее, по мнению компании, виновниками являлись как сами пользователи, использующие процессоры вне регламентируемых условий, так и производители материнских плат, отступающие от рекомендаций в параметрах BIOS.

В последнем расследовании Intel так и не смогла определить действительную причину. В начале всё свалили на ошибку в алгоритме авторазгона Thermal Velocity Boost, а затем уточнили, что данная технология не при чем.

Специалисты сторонних сервисных центров на основе многочисленных случаев гибели у них на руках флагманских камней "синего" лагеря считают, что компания могла допустить просчет в проектировании вышеперечисленных моделей. То есть, среди них, по сути, присутствует высокий процент брака.

Высокие частоты, напряжения и конский TDP факторами не являются, так как проблема проявляется в том числе и в мобильных вариациях Core i7 и Core i9 семейства Raptor Lake. В процентном соотношении здесь количество вольт существенно ниже, а максимальное тепловыделение располагается на уровне 160 Вт, что гораздо ниже, чем 350 Вт в десктопных версиях. При все этом технически полноформатные ноутбучные модели с приставкой HX идентичны настольным CPU, они имеют одинаковую кристаллы, подложку и практически все остальное.

Таким образом, напрашивается вывод о том, что в настоящий момент Intel просто пускает пыль в глаза и старается тянуть время до выхода новой платформы, которая выйдет в четвертом квартале. Впоследствии 13-я и 14-я линейки перейдут в разряд устаревших и проблема с их браком уйдет в историю.