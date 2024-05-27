Самый популярный среднебюджетный процессор от Intel Core i5-12400F продемонстрировал выдающуюся производительность в играх.

Не секрет, что Core i5-12400F в настоящий момент является, пожалуй, самым популярным процессором для домашних ПК. Этому во многом способствуют высокий IPC архитектуры Alder Lake, наличие минимального набора из 6-ядер с HT, а также, разумеется, сказочно низкая цена за быстрый современный CPU.

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Вместе с тем, с момента выхода Core i5-12400F прошло уже 2,5 года, и за это время успели появиться более-менее вменяемые соперники от AMD, да и внутривидовую конкуренцию никто не отменял. Например, расхваленный всеми Ryzen 5 7500F, который, якобы опережает в играх народную модель от Intel на внушительные 20% и больше.

На деле все оказалось совсем не так. Последние тесты, проведенные на реальном оборудовании, показали, что Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F максимум на 3%. Очевидно, ни о каких десятках процентов перевеса и речи не идет. При этом камень от "синего лагеря" также стоит на треть дешевле.

Примечательно, что более старшая оверклокерская модель Core i5-12600KF сумела опередить народного избранника лишь на 5%. Среднеарифметическая разница в семи играх составила всего 7 FPS при общем фреймрейте в 140+ FPS.

По итогу, Core i5-12400F и по сей день остается абсолютным лидером среди процессоров по соотношению цены, производительности, стабильности работы и ликвидности на вторичном рынке. Даже самые доступные CPU от AMD проигрывают ему по совокупности перечисленных параметров, а выхлоп от моделей с приставкой K(F) слишком мал, учитывая их довольно высокую стоимость.