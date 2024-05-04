Очередная веха в истории развития процессоров для ПК

"Придворный" оверклокер компании MSI, известный как Toppc, на мероприятии MSI Dragon Shield в г. Ухань сообщил о том, что в третьем квартале этого года Intel планирует выпустить свои новые процессоры для настольных ПК, получившие наименование Arrow Lake-S.

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Компания откажется от приставки "i" в индексах моделей, заодно сократив длину числовых обозначений. Главными же изменениями станут отказ от технологии гиперпоточности, переход на новый сокет LGA 1851 и прекращение поддержки ОЗУ стандарта DDR4, что сочетается с планами Intel повысить производительность подсистемы памяти в процессорах для ПК.

Ожидается, что генеральный директор Intel Пэт Гелсингер расскажет больше о готовящихся клиентских продуктах компании на предстоящей выставке Computex 2024, включая дополнительные данные по новым CPU Arrow Lake-S.

С технической точки зрения, переход исключительно на DDR5 позволит процессорам Intel совершить огромный скачок в направлении повышения пропускной способности подсистемы памяти и, как следствие, скорости реагирования системы. Это согласуется с наметившейся тенденцией отказа индустрии от DDR4 в пользу более прогрессивных вариантов DRAM.

Хотя встроенное видеоядро новинок будет слабее, чем у мобильных Meteor Lake, это не является проблемой для пользователей ПК. Core Ultra 200 в первую очередь ориентированы на построение мощных систем, которые по умолчанию включают в себя высокопроизводительные графические ускорители.