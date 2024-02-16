Платформа AM5, очевидно, оказалась лучше.

Во все времена корпорация AMD стремилась предложить пользователям продукцию с как можно более выгодным соотношением "цена / производительность". И в случае с последними поколениям процессорных платформ данная тенденция продолжает сохраняться.

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Свежие тесты популярных недорогих Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F наглядно демонстрируют неоспоримое преимущество "красного лагеря" как играх, так и в профессиональных приложениях. Даже простой прогон в бенчмарке Cinebench R23 может сказать многое. Приличные 14543 балла у шестиядерника от AMD дают ему 22% перевес над оппонентом, показавшим жалкие 11845 баллов.

Впрочем, в реальных задачах Ryzen 5 7500F отрывается от Core i5-12400F еще сильней. Например, в прогрессивном бесплатном видеоредакторе DaVince Resolve на полную задействующим функции, предоставляемые современными процессорами. И тут красный камень выжимается на максимум, демонстрируя внушительный 27%-й прирост относительно Core i5-12400F.

Но AMD не была бы собой, если бы не предоставляла геймерам топовый FPS в играх. Здесь Ryzen 5 7500F, фактически, становится реинкарнацией легендарного Athlon 64 FX из начала нулевых, который был заметно быстрее "кукурузного" Penitum 4.

Новейший CPU на прогрессивной микроархитектуре Zen 4 без проблем обошел попсовую модель от Intel в ЦП-интенсивных проектах, где не наблюдается упора в видеокарту. Выбирая Ryzen можно получить прирост FPS в 7% без необходимости тратиться на более производительный видеоадаптер.

В общем получается, что платформа AM5 практически по всем параметрам опережает LGA 1700. Она предлагает бо́льшую производительность и оставляет огромный запас для апгрейда на долгие годы вперед, а значит, является более разумным выбором.