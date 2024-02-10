Благодаря росту стоимости акций компании AMD финансовая подушка её гендиректора значительно увеличилась

По данным Forbes, рост акций AMD до $170 привел к тому, что личный капитал генерального директора AMD Лизы Су превысил 1 млрд долларов. Владение значительным количество акций позволило ей занять 26-ю строчку в списке богатейших женщин США, сколотивших состояние самостоятельно.

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Хотя достижения AMD в сфере ИИ нельзя не заметить, Лизе придется еще немало постараться, чтобы в финансовом плане догнать главу NVIDIA Дженсена Хуанга с его более чем 60 млрд. В настоящий момент CEO "красного лагеря" владеет акциями на сумму в примерно 700 млн долларов, а с 2016 она продала их на 400 млн. Таким образом, её капитал вырос до как минимум 1,1 млрд.

На протяжении всего времени работы в AMD она в качестве вознаграждения кроме приличной зарплаты также получала во владение часть акций. Хотя, это является стандартной практикой во многих крупных компаниях, случай с Лизой Су немного отличается.

В 2014 году, когда её назначили генеральным директором, AMD находилась на грани банкротства, поэтому жалование в денежном выражении было не слишком высоким. Было решено компенсировать недостающую часть акциями, которые тогда стоили $2-4.

Владея огромным количеством акций Лиза Су была заинтересована в росте их стоимости, чего можно было достичь путем развития AMD. Внедренные изменения, выразившиеся в частности выпуском Ryzen, привели к рекордным показателям прибыльности руководимой ею фирмы, а также повысили рыночную долю "красных" процессоров. Недавнее приобретение Xilinx дало перспективы на экспансию AMD в сфере искусственного интеллекта, таким образом, состояние Лизы Су в будущем может существенно увеличиться.