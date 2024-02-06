А когда-то стоимость GTX 1060 была почти такой же, как у данного процессора

Не успела компания AMD вывести на рынок новейший Ryzen 7 8700G, как в сети появились многочисленные обзоры данного APU, включающие тестирование встроенной графики Radeon 780M в актуальных игровых проектах.

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В одном из таких для сравнения взяли некогда самую популярную геймерскую видеокарту GeForce GTX 1060, чтобы оценить, насколько продвинулись в своем развитии CPU с интегрированным видеоядром. В недавнем прошлом из-за криптовалютного бума цена на первую доходила до $300, что примерно соответствует текущей стоимости Ryzen 7 8700G.

Согласно бенчмаркам iGPU Radeon 780M практически не уступает GeForce GTX 1060, а во многих случаях даже превосходит её. Так, например, в Cyberpunk 2077 разница по среднему FPS между оппонентами не превышает 6%.

В тех же тайтлах, где используются самые передовые графические технологии преимущество "встройки" достигает внушительные 67%, хотя до "играбельного" фреймрейта ей, конечно, далеко. Впрочем, при активации FSR в режиме "качество" FPS должен вырасти до приемлемых для игр данного жанра значений. А вот провернуть подобный фокус на GeForce GTX 1060 уже не выйдет.

По итогу, получается, что вычислительная мощь "красных" APU последнего поколения достигла впечатляющих высот. И хотя их "процессорные возможности" не будоражат воображение, по части графики им нет равных.

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Можно сказать, что, наконец, сбылась мечта тех, кто хотел получить производительность средне-бюджетной видеокарты в виде интегрированного видеоядра. Правда в этот раз реализация даже превзошла ожидания, поскольку применение новейшей микроархитектуры RDNA 3 заставило шевелиться даже самые тяжелые игры.