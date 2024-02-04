Благодаря моддерскому сообществу

Выход GeForce RTX 4000-й серии принес их владельцам возможность значительно увеличить количество FPS в играх, благодаря функции DLSS 3 Frame Generation. К сожалению, NVIDIA заблокировала новую возможность для линеек GeForce RTX 2000 и GeForce RTX 3000.

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Однако энтузиасты все же нашли способ прикрутить генерацию кадров к устаревшим моделям GeForce RTX. Для этого они воспользовались FSR 3 — открытым аналогом DLSS 3 от AMD. Оказалось, что можно без проблем внедрить технологию от "красного лагеря" в любой проект, поддерживающий DLSS 3.

Для этого необходимо лишь поместить два файла с расширением ".dll" в директорию с игрой и отредактировать некоторые параметры в реестре Windows. После проведенных процедур на GeForce RTX 2000/3000 начинает работать генерация кадров от AMD.

Проведенное тестирование показывает, что модификация значительно повышает производительность той же GeForce RTX 3080 Ti в Cyberpunk 2077. При активации настройки RT Overdrive и с обычным DLSS в режиме "Производительность" видеокарта выдает всего 67 FPS. Однако при включении FSR 3 средняя частота кадров взлетает выше 100 FPS, периодически доходя до уровня в 120 FPS.

В Marvel's Spider-Man: Miles Morales разница достигает 65-75%. При использовании максимального пресета графики и активации трассировки лучей удается получить примерно 100 FPS, против 50-60 без FSR 3. Отрицательным эффектом модификации являются артефакты при отрисовке HUD, волос и теней.

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Тем не менее, это настоящий подарок для обладателей видеокарт GeForce RTX 2000/3000, так как настолько огромный буст значительно продлевает срок актуальности данных линеек. Можно еще раз поблагодарить компанию AMD за её усилия в продвижении открытых стандартов.