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Razg0n
GeForce RTX 4080 SUPER и GeForce RTX 4080 имеют практически идентичную производительность
Основное изменение кроется в стоимости

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В NVIDIA сдвинули дату выхода обзоров GeForce RTX 4080 SUPER на сутки из-за задержек в предоставлении рецензентам моделей Founders Edition. Однако в Поднебесной уже можно найти продающиеся экземпляры новой модели.

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Так, блогер из Гонконга под ником "chaowanke" приобрел вариант в белом исполнении, произведенный внутрикитайским вендором AX GAMING, и провел свои тесты производительности. Данный факт уже как минимум говорит о том, что эмбарго США не распространяется на продажи новинки в КНР.

По итогам испытаний в бенчмарках и играх выяснилось, что разница в производительности между GeForce RTX 4080 SUPER и обычной GeForce RTX 4080 составляет всего 2,4% с перевесом в ту или иную сторону, то есть, фактически, укладывается в уровень погрешности измерений.

При этом принимавшая участие в тесте AX GAMING GeForce RTX 4080 SUPER имеет повышенную на 60 МГц частоту графического процессора относительно референсных моделей. Таким образом, реальный прирост, там где он есть, может оказаться еще меньше.

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В итоге GeForce RTX 4080 SUPER не принесет заметного повышения FPS в играх, и ее роль скорее сведется к тому, что она станет более доступной заменой GeForce RTX 4080. Пресловутого "отыквливания" в этот раз не случилось, поэтому у владельцев последней нет повода для грусти.

#nvidia #geforce #rtx #4080 #4080 super
Источник: videocardz.com
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