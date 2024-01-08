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Razg0n
Блогер проверил на прочность внедорожник BYD Leopard 5, воспользовавшись разводным ключом
Возникли некоторые сомнения в качестве новинки

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С уходом европейских брендов на отечественный авторынок резко ворвалась продукция китайских марок. Дилеры и перекупы всех видов принялись активно агитировать за покупку машин из Поднебесной, наперебой расхваливая их выдающиеся качества.

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В условиях недоступности привычных моделей многие потребители рванули оформлять кредиты на новинки, не вникая в особенности китайских железных повозок. Подобная спешка в том числе была вызвана значительным ростом цен на авто, в некоторой степени взявшим свои корни из глобальной инфляции мировых валют.

За несколько лет отечественные дороги наводнили новомодные азиатские марки. Казалось, что кризис был преодолен, причем в кратчайшие сроки, но на деле все оказалось не так радужно.

Так, на днях китайский блогер продемонстрировал реальное положение дел, царящее в автоиндустрии КНР. Вооружившись сравнительно небольшим разводным ключом он без малейших проблем сумел существенно деформировать деталь подвески внедорожника BYD Leopard 5, поступившего в продажу несколько месяцев назад.

Довольно толстостенный металл погнулся, словно пластилин, несмотря на заявленный коэффициент прочности в 550 МПа, что не сильно далеко от показателей, которые производитель приписывает рамной конструкции данного автомобиля.

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Таким образом, басни о высоких потребительских характеристиках авто из Поднебесной по факту оказались грандиозной маркетинговой уловкой. И за привлекательной оберткой в действительности скрываются мягко говоря сомнительные решения китайской инженерной мысли. Жаль только, что владельцы осознают всё это на собственном опыте, платя за него немалые деньги из своего кармана.

#китай #автомобиль #кнр #byd #автопром #поднебесная
Источник: ixbt.com
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