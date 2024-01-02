Список возглавили модели от AMD, оснащенные 3D-кэшем

2024-й год только начался, а уже подоспели первые топы наиболее предпочтительного оборудования в той или иной сфере. В этот раз эксперты из Tom's Hardware собрали быстрейшие процессоры, ориентированные на игровую нагрузку, и отранжировали их по количеству выдаваемых FPS.

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Очевидным лидером в топе лучших геймерских CPU стал несменяемый Ryzen 7 7800X3D, который обошел абсолютно все "камни" от "синего лагеря". Восьмиядерник от AMD не только демонстрирует самую высокую производительность в играх, но и обладает довольно выгодным соотношением "цена / производительность".

Ближайший конкурент от Intel в лице новейшего флагманского Core i9-14900K отстает примерно на 10%. Кроме того, что данная модель стоит значительно дороже Ryzen 7 7800X3D, она требует для полного раскрытия потенциала недешевой материнской платы и высокоэффективной системы жидкостного охлаждения. Это существенно удорожает всю стоимость сборки ПК.

Пожалуй, единственным достойным конкурентом процессорам Ryzen является Core i5-13600K за $283, стоящий дешевле Core i5-14600K, и уступающий ему не более 2%. Впрочем, Ryzen 5 7600X в целом выглядит более разумным выбором, в том числе и потому, что платформа AM5 оставляет возможность для апгрейда в будущем (а вариация без встроенного видеоядра с в 1,5 раза меньшей ценой, именуемая Ryzen 5 7500F, вообще не имеет конкурентов).

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По итогу, выходит, что к началу 2024 года топовую производительность в играх могут предоставить исключительно процессоры от AMD. Прогрессивная архитектура Zen 4, приправленная "жирным" L3-кэшем, не оставляет шанса устаревшим "печкам" от Intel.