AMD подложила свинью своим адептам

Компания AMD, которая долго и упорно завоевывала доверие простых пользователей, серьезно оступилась. Вопреки догме о предрасположенности к народу она внедрила в своих процессорах Ryzen Threadripper 7000-й серии функцию, позволяющую определять, подвергались ли они разгону.

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Осуществить задуманное удалось при помощи добавления в CPU специального предохранителя, сгорающего после повышения частот. Воспользовавшись специализированным ПО сервисные центры теперь могут с легкостью определить состояние элемента и понять, что устройство использовалось с нарушениями. Фактически, компания AMD своими действиями развязала мастерам руки.

Многие пользователи не прочь извлечь дополнительный потенциал из своих "камней", хотя по правилам это является одной из причин снятия их с гарантии. Ранее доказать разгон процессоров не представлялось возможным, как и умышленное повреждение из-за подачи повышенного напряжения. Но теперь, как видно, такой проблемы не стоит.

Более того, нечестные на руку работники сервисов теоретически могут сами осуществлять операцию, приводящую к сгоранию предохранителя. Таким образом, огромный перечень неисправностей в ПК, включая порчу материнских плат, можно будет списать на действия пользователя.

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Получается, что отныне смотреть в сторону продукции Intel будут не только любители выжать максимум из своих CPU, но и не желающие иметь сюрпризов при возврате товара.