AMD продолжает заваливать геймеров щедрыми предложениями

Корпорация AMD не прекращает обеспечивать пользователей ПК современными CPU по низким ценам. Вышедшие весной этого года Ryzen 7000 с 3D кэшем задали новый уровень производительность в играх, серьезно потеснив Intel.

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Согласно тестам, самые топовые процессоры "синего лагеря" существенно проигрывают "красным", обладающим более низкой стоимостью. Так, Core i9-14900K по показателю демонстрируемого FPS может отставать от Ryzen 7 7800X3D на внушительные 20% и более. Поэтому последний большинством изданий справедливо признан лучшим "камнем" для геймеров на данный момент.

Хотя при выходе Ryzen 7 7800X3D его цена была установлена на уровне в $449, AMD со временем постепенно увеличивала доступность процессора для завоевания большей доли рынка. И к концу этого года стоимость данной модели рухнула на 25% с $449 до $339 или примерно до 30-32 тысяч рублей.

Поделки от Intel на этом фоне выглядят довольно нелепо, учитывая, что более слабый Core i9-14900K продается за невероятные $589. Ryzen 7 7800X3D по показателю "цена / производительность" далеко уходит от своего оппонента. Он предлагает на 1/5 больше FPS всего за 58% от цены "синего" флагмана.

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Также уже скоро появится обновленная 9000-я серия Ryzen, в то время как на платформе LGA 1700 более быстрые процессоры уже не выйдут. В общем, AMD еще раз доказала, что она является народной компанией, дающей намного больше конкурентов за фактически копейки.