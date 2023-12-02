И демонстрируя двукратное превосходство над Ryzen 5 1600 AF и Ryzen 5 2600

AMD продолжает навязывать острую борьбу Intel в сегменте центральных процессоров для геймерских ПК, вытесняя оппонента практически из всех сегментов. В начальном лидирует Athlon 3000G, в средне-бюджетном Ryzen 5 5600, а в современном, массовом, народном Ryzen 5 7500F.

реклама

Что же касается высокопроизводительных CPU для игровых систем, выдающих максимальную производительность в самых тяжелых AAA-проектах, то здесь "синий лагерь" полностью проигрывает. Флагманские Ryzen 7000-й серии с 3D-кешем камня на камне не оставляют от "топчиков" Intel.

Последние тесты в современных играх наглядно демонстрируют, что не только Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 7950X3D способны выдавать сверхвысокую частоту кадров, но также на это способен и Ryzen 7 5800X3D — самый быстрый геймерский процессор для платформы AM4.

Более того, данный чип умудряется без труда обходить "синие печки", включая наиболее быстрый Core i9-14900K. Так, в гоночном симуляторе F1 23, Ryzen 7 5800X3D показал на 7% больший результат, по сравнению с i9-м. А в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty отрыв составил 11% или более 18 FPS.

В устаревших тайтлах, например в Shadow of the Tomb Raider, Ryzen 7 5800X3D еще сильнее разрывает дистанцию, опережая Core i9-14900K на существенные 13,5%. При этом он также оказывается ближе к своим собратьям из 7000-й серии, чем к последнему. Это дополнительно подтверждает преимущество процессоров с 3D-кешем над привычными моделями в игровой нагрузке.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По итогу, получается, что даже самые современные топовые флагманские CPU от Intel не способны в полной мере тягаться не только с инновационными Ryzen 7000 X3D, но и с устаревшим Ryzen 7 5800X3D. Таким образом, платформа AM4, вышедшая почти 7 лет назад, до сих пор сохраняет актуальность, и, вероятно, ей с комфортом можно будет пользоваться вплоть до выхода AM6.