Из-за износа инфраструктуры кэширующих серверов, размещенных в РФ

Многие, наверное, заметили, что уже довольно давно на смартфонах iPhone перестали загружаться превью роликов с Youtube. Как известно, это произошло вследствие сокращения количества кэширующих серверов Google (GGC). И недавно стало известно, что данная инфраструктура уже довольно сильно износилась и требует замены и расширения.

Размещенные в РФ серверы GGC постепенно выходят из строя, снижая эффективность раздачи контента на устройства пользователей, а заменить их нечем и некому, поскольку ООО "Гугл" признано банкротом и прекратило ведение финансовой деятельности в стране. На компанию наложены миллиардные штрафы, так что привоз нового оборудования может обернуться его конфискацией.

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Эксперты из CDNvideo считают, что если сейчас не предпринять решительных мер, то уже в следующего году скорость загрузки роликов заметно просядет, так как объем данных непрерывно растет, а ресурсы провайдеров ограничены. Постепенно трафик в регионах начнет стекаться у магистральных операторов Москвы и Санкт-Петербурга, забивая канал и снижая общую скорость Интернета в РФ.

Гипотетическое отключение Youtube с целью решить проблему может спровоцировать коллапс инфраструктуры и полностью положить российский сегмент глобальной сети, вследствие того, что трафик начнет идти обходными, далеко не самыми оптимальными маршрутами.

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«В ближайшее время скорость доступа к видеоконтенту Google, очевидно, ухудшится, если не предпринять какие-то действия. Как следствие — пользователи будут смотреть ролики YouTube в низком качестве или доступ к ним будет прерываться», заявили в CDNvideo.