Современные технологии по демократичной цене

Как известно в начале следующего года NVIDIA планирует представить урезанную версию GeForce RTX 3050. Она будет оснащена 6 ГБ памяти из 8 ГБ, имеющихся в полноценной модели. Кроме того, из 2560 CUDA-ядер останется лишь 2048, 128-битная шина памяти станет 96-битной, а TDP снизится до 70 Вт.

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Источник Benchlife media, обладающий широкими контактами со многими тайваньскими партнерами, утверждает, что новинка будет предлагаться в ценовом диапазоне от $179 до $189. То есть по текущему курсу самая недорогая версия будет стоить всего-навсего 16500 рублей.

Что недалеко от истины, так как, скажем, 299$-долларовую GeForce RTX 4060 у нас можно свободно приобрести примерно в те же деньги. По итогу, GeForce RTX 3050 станет на 67% дешевле и, фактически, не будет иметь аналогов в нижнем ценовом диапазоне.

Схожие предложения от AMD в лице Radeon RX 6500 XT кроме того, что имеют смехотворную производительность, так еще и располагают всего 4 ГБ VRAM. Таким образом, народная версия GeForce RTX 3050 полностью лишает смысла покупку "красных" видеокарт начального уровня.

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Кроме прочего, NVIDIA также может выпустить GeForce RTX 4050, призванную заполнить образовавшуюся пропасть между обновленной GeForce RTX 3050 6 ГБ и GeForce RTX 4060. В общем, теперь красоты свежих новинок игропрома смогут оценить и экономные геймеры.