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Как известно в начале следующего года NVIDIA планирует представить урезанную версию GeForce RTX 3050. Она будет оснащена 6 ГБ памяти из 8 ГБ, имеющихся в полноценной модели. Кроме того, из 2560 CUDA-ядер останется лишь 2048, 128-битная шина памяти станет 96-битной, а TDP снизится до 70 Вт.
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Источник Benchlife media, обладающий широкими контактами со многими тайваньскими партнерами, утверждает, что новинка будет предлагаться в ценовом диапазоне от $179 до $189. То есть по текущему курсу самая недорогая версия будет стоить всего-навсего 16500 рублей.
Что недалеко от истины, так как, скажем, 299$-долларовую GeForce RTX 4060 у нас можно свободно приобрести примерно в те же деньги. По итогу, GeForce RTX 3050 станет на 67% дешевле и, фактически, не будет иметь аналогов в нижнем ценовом диапазоне.
Схожие предложения от AMD в лице Radeon RX 6500 XT кроме того, что имеют смехотворную производительность, так еще и располагают всего 4 ГБ VRAM. Таким образом, народная версия GeForce RTX 3050 полностью лишает смысла покупку "красных" видеокарт начального уровня.
Кроме прочего, NVIDIA также может выпустить GeForce RTX 4050, призванную заполнить образовавшуюся пропасть между обновленной GeForce RTX 3050 6 ГБ и GeForce RTX 4060. В общем, теперь красоты свежих новинок игропрома смогут оценить и экономные геймеры.