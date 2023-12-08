Она дешевле и не требует настройки

Старший вице-президент Sony Interactive Entertainment Хидэаки Нисино заявил в интервью для Nikkei Asia, что PlayStation 5 гораздо лучше подходит для игр, нежели платформа ПК. По его словам, с консолью существенно проще разобраться, не нужно ничего настраивать часами и обладать огромными познаниями в различного рода комплектующих.

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Сборка и настройка ПК могут осчастливить лишь преданных поклонников компьютерного железа, но никак не простых трудяг, которым нужно просто пройди очередной "трипл-эй" шедевр "под пивко" на любимом диване. К очевидным плюсам PS5 Нисино также отнес её значительно более низкую стоимость.

Одна лишь видеокарта в ПК может стоить как целая консоль или даже больше. А в довесок к десткопу нужно прикупить еще и качественный монитор, в то время как PlayStation 5 занимает лишь один порт в имеющемся у каждого телевизоре.

Кроме прочего, используя аксессуар PlayStation Portal можно играть в самых неожиданных местах, где с комфортом разместить ПК довольно сложно просто физически.

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Разумеется, одним из главных достоинств также был назван выход на PS5 большого количества эксклюзивов, включая более ранний доступ к GTA VI. Что же касается споров насчет низкого FPS, то они целиком и полностью безосновательны, поскольку фреймрейт на консолях стабильный и кинематографичный, в отличие от рваного и подвисающего на множестве ПК.