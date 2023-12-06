Санкции могут обернуться не так, как задумывалось

По заявлению генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, в скором будущем компания может утратить лидирующее положение в сфере производства ускорителей вычислений, применяемых для задач, связанных с искусственным интеллектом.

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Проводимая правительством США политика по запрету реализации высокопроизводительных GPGPU на территории Поднебесной ослабляет позиции NVIDIA, развязывая руки китайским компаниям, которым "плевать" на то, где американская корпорация ведет бизнес. Они будут стремиться конкурировать с ней на всех рынках мира.

NVIDIA тесно сотрудничает с властями США, формируя список допустимых для экспорта продуктов, чтобы не допустить попадания в Китай передовых вычислительный решений. Секретарь Министерства торговли Джина Раймон считает, что необходимо полностью запретить экспорт всей продукции, поскольку "Китай способен на очень плохие вещи", и Америка не должна позволить себя догнать.

Прозвучали тезисы о пользе демократии и верховенства закона для развития бизнеса. А также наставления инвесторам, которые должны пожертвовать желанием получения прибыли ради обеспечения национальной безопасности США.

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Сокращение присутствия NVIDIA на рынке ускорителей вычислений в Китае неизбежно приведет к тому, что китайские компании захватят его и наполнят своими предложениями. Наиболее очевидными кандидатами на роль новых лидеров в настоящий момент являются Biren Technology и Huawei.