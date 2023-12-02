Один из потенциального множества подобных багов

Стандарт UEFI, пришедший на смену BIOS, был призван значительно расширить ограниченные возможности последнего для соответствия современным веяниям по части компьютерного железа. А, как известно, чем сложнее система, тем большей в ней потенциальных ошибок.

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Так, эксперты из Binarly провели исследование и обнаружили уязвимость в UEFI, названную LogoFAIL, и заключающуюся в возможности обхода механизма верифицированной загрузки Secure Boot, путем подстановки определенным образом сформированного изображения в качестве логотипа, которое замещает используемое по умолчанию производителем. Такие изображения могут быть включены в сторонние прошивки для материнских плат.

Сама уязвимость заключается в том, что существует способ создания файла в совместимом с UEFI формате BMP, GIF, JPEG, PCX и TGA, который при разборе прошивкой приводит к выходу за пределы буфера данных.

Даная ошибка не привязана к какому-либо вендору и носит глобальный характер, в частности ей подвержены все системы на базе x86 и ARM. В настоящий момент уязвимости найдены в части прошивок от Lenovo.

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Также потенциально они могут быть в UEFI от Intel и Acer. Больше подробностей о LogoFAIL будет раскрыто на конференции Black Hat Europe 2023, которая пройдет 6 декабря.