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Razg0n
Ноутбуки MSI на базе Meteor Lake выйдут в декабре — цены не радуют
Почти 100 тысяч рублей за начальный вариант без дискретной видеокарты

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Компания MSI готовится представить свою новую линейку ноутбуков с процессорами Intel Core Ultra, которые основаны на микроархитектуре Meteor Lake. Модели имеют разрешение в 13,3 и 16 дюймов, и объединены под общим наименованием "AI", указывающим на повышенную производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом.

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Часть обозначена, как "STUDIO", что говорит о их ориентации на пользователей, занимающихся творчеством, которые также ценят высокую скорость работы системы в многозадачной среде. К сожалению, мощные графические ускорители в "студийной" серии пока не доступны, но, вероятно, они появятся в будущем.


В целом же, ожидается, что Core Ultra H100-й серии будет обладать бо́льшим количеством ядер и более высокой производительностью, по сравнению с предшественниками в лице мобильных Core 13-го поколения.

К сожалению, в настоящий момент отсутствуют какие-либо сведения касательно доступности флагманских Core Ultra 9 на старте продаж, а наиболее мощным CPU значится Core 7 Ultra H155. Однако, достоверно известно, что последний будет включать интегрированную графику Intel Arc.

Некоторые из новых ноутбуков MSI уже засветились на Newegg. Предполагаемая рекомендованная розничная цена варьируется между 1049$, 1299$ и 1649$. Наиболее доступным вариантом станет Prestige 13 AI с 13,3 дюймовым дисплеем и SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. 16-дюймовая версия обойдется уже в 1649$.

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Старт продаж новинок ожидается в период с 18 по 22 декабря. Перед этим, 14 декабря, Intel проведет запланированную презентацию.

#intel #msi #ноутбуки #meteor lake #core ultra
1
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Ноутбуки MSI на базе Meteor Lake выйдут в декабре — цены не радуют
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Автор типичный ты сонибой прекрати писать полную бредятину.
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