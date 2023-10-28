Максимальный уровень графики доступен лишь истинным ПК-боярам

2023 год выдался на редкость урожайным, если иметь ввиду количество релизов игровых проектов класса ААА. Игровое сообщество можно сказать накрыло лавиной из претендентов на игру года, и данный процесс всё еще продолжается.

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На сей раз миру явилось ожидаемое многими продолжение ужастика Alan Wake от студии Remedy Entertainment, подарившей нам, в частности, легендарную серию Max Payne. Геймеры с восторгом встретили новинку, о чем говорит пользовательская оценка в 91 балл из 100. Вместе с тем, полноценная реализация задуманного разработчиками внесла определенные коррективы в необходимый уровень производительности систем, на которых будет запущена игра.

В минимальном на сегодняшний день разрешении 1080p самая популярная видеокарта в мире, GeForce RTX 3060, способна отрисовать более 30 FPS только при деактивации трассировки лучей, причем с включенным DLSS / FSR. При добавлении RT получить более-менее адекватную частоту кадров можно лишь начиная с Radeon RX 7900 и GeForce RTX 4070. При этом комфортные 60 FPS смогут получить лишь обладатели GeForce RTX 4080 и выше.

Максимальный уровень графики в 4K доступен только на GeForce RTX 4090 с задействованием технологий генерации кадров и реконструкции лучей. В таком случае можно выжать чуть больше 70 FPS. Без применения данного читерства чистой мощи флагманского GPU хватит лишь на 38 FPS с просадками до 32 FPS.

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Сочувствовать владельцам графических ускорителей начального уровня и устаревших моделей не придется, поскольку из-за особенностей движка игры в настоящий момент поддерживаются только видеокарты GeForce RTX 2060 и Radeon RX 6600 или лучше.