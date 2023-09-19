Без хорошего Интернета не поиграть

В сети всплыли презентационные слайды Microsoft, которые проливают свет на характеристики консоли Xbox следующего поколения. Ожидается, что Xbox Next Gen предложит гибридную клиент-облачную модель обработки информации Cloud-to-Edge, когда одна часть расчетов ложится на плечи устройства, а оставшаяся происходит на серверах MS.

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Это позволит создавать огромные игровые миры со сверхвысокой детализацией, которую не потянула бы консоль. Так, редмондцы успешно протестировали Microsoft Flight Silulator на 2 ПБ облаке xCloud, транслируя фотореалистичные пейзажи на Xbox. Также, компания планирует интегрировать в новинку передовые технологии обработки графики, включая аналог DLSS + FG, который будет работать на отдельном ИИ-чипе NPU.

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Разработка необходимого оборудования начнется в 2024 году, комплекты для разработчиков поступят в 2027 году, а первые игры, применяющие гибридную модель, будут готовы в 2026-2027 гг. Выход самой Xbox Next Gen состоится в 2028 году. В проекте могут быть задействованы одни из ключевых сотрудников Google, работавшие над Google Stadia, и перешедшие в Microsoft.