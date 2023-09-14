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Razg0n За пост начислено вознаграждение
В Starfield официально завезут поддержку DLSS — больше не нужно использовать "мыльный" FSR
Bethesda сжалилась над обладателями видеокарт от NVIDIA

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Многие проекты с масштабным игровым миром не всегда удается сразу сделать на 100% качественными и удовлетворяющими запросы всех геймеров. Однако, с течение времени разработчики допиливают свой продукт, добавляя в него все больше востребованных функций.

Так, в Bethesda рассказали, что Starfield скоро получит множество новых улучшений, среди которых значится внедрение поддержки технологии DLSS. Правда, пока неизвестно, когда последняя появится в игре, и какой она будет версии.

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В общем, обладатели видеокарт GeForce могут уже сейчас открывать шампанское, воздавая похвалы великому Тодду Говарду и его команде. Ведь теперь приверженцам NVIDIA не придется использовать ужасный FSR от AMD, мылящий картинку. А GeForce RTX 4090, наконец, сможет выдавать топовый FPS.

Помимо DLSS, разработчики планируют добавить в Starfiled штатный инструментарий для создания модификаций. Также появятся возможность регулировки яркости и контрастности, калибровка HDR, настройка FOV и поддержка мониторов 32:9.

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#starfield #bethesda #dlss #fsr
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