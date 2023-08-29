В целом, пользователи отдают предпочтение флагманам

Ходит мнение, что самыми популярными смартфонами в мире являются бюджетные устройства, стоимостью до 200$. Данная тенденция, в частности, распространена на территории РФ, где многие довольствуются недорогими Android'ами. Однако мировая статистика говорит об обратном.

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Согласно последним опубликованным данным, в первом полугодии 2023 флагманский Apple iPhone 14 Pro Max занял верхнюю строчку в рейтинге самых приобретаемых мобильных девайсов. Его смогли позволить себе более 26 млн человек. Компания Samsung фигурирует лишь на пятой позиции с народным Galaxy A14.

Примечательно, что в прошлом году на первом месте значился простой iPhone 13. Получается, что с течением времени население планеты богатеет, переходя на более премиальные модели. Впрочем, данное обстоятельство и общий спад продаж устройств может намекать на немного другую картину. Бедные стали еще беднее, и не имеют более возможности ежегодно обновлять смартфон, в то время как богатые нарастили свои доходы, что позволяет им каждый раз раскошеливаться на свеженький флагман.