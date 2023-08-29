Из-за проверок, инициированных госорганами США

В последние полтора года экономика РФ испытывает усилившееся давление со стороны Запада. Во многом не напрямую, а путем связывания рук зарубежным компаниям, которые работают в стране. Коснулось это в том числе и криптовалютного мира. Ранее некоторые популярные пулы майнинга заблокировали подключения из России. И вот теперь запреты коснулись крупнейших криптобирж.

реклама

Так на днях сотрудник Binance сообщил изданию The Wall Street Journal, что компания допускает вероятность полного сворачивания своей деятельности в РФ из-за проверок, начатых Минюстом США в отношении биржи. Ей вменяют помощь россиянам по обходу от западных санкций. Выражется это в частности обеспечением работы с подсанкционными банками. Кроме того, техподдержка Binance напрямую консультирует пользователей о способах избежания запретов.

Уход Binance может подорвать доверие институциональных и частных инвесторов ко всему криптовалютному рынку. Также при этом будет нарушен важнейших принцип биржи, некогда высказанный ее основателем Чанпэном Чжао — "funds are SAFU", что означает "средства в безопасности".