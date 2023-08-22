Ожидаются значительные улучшения, по сравнению с прошлой версией

Представленная в 2020 году технология DLSS поначалу давала значительные искажения картинки, но появившаяся следом вторая ревизия выправила ситуацию, так, что в режиме "качество" получаемое изображение стало неотличимо от исходного. DLSS 3 сохранил алгоритм апскейла из предыдущей версии, добавив к ней генерацию дополнительных кадров.

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Впрочем, несмотря на высокие показатели, в работе DLSS в ее текущем виде все равно иногда можно заметить довольно сильные погрешности. Для их устранения NVIDIA разработала новейший DLSS 3.5, который должен существенно повысить уровень детализации готовых кадров.

Основной упор делается на улучшении апскейла тех частей изображения, которые были получены с помощью алгоритма трассировки лучей. Данная функция получила название Ray Reconstruction. Благодаря обучению на в 5 раз большем количестве данных, она делает возможным сохранять в играх высокое качество глобального освещения и отражений, а также устранять так называемый "эффект ореола", который возникает из-за накопления пикселей из предыдущих кадров.

DLSS 3.5 станет доступен в выходящих этой осенью Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal с RTX и Alan Wake 2. Кроме того, он будет доступен на платформе NVIDIA Omniverse и в инструментах визуализации Chaos Vantage, and D5 Renderer.