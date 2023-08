Мощный GPU и 8 ГБ памяти творят чудеса

Вторая половина текущего года ознаменовалась взлетом стоимости видеокарт. Бюжетные решения до 15000 рублей стали еще дороже, таким образом, сборка геймерского ПК даже начального уровня стала доступна лишь наиболее зажиточным слоям населения. Однако если перебороть в себе ненавистника поддержанных графических ускорителей, то можно не только здорово сэкономить, но и за меньшие деньги получить существенно более производительное решение.

Зарубежный техно-портал RandomGaminginHD, обладающий невероятной тягой к исследованию б/у железа, на личном опыте убедился в том, что GPU с изначально заложенным в них высоким потенциалом могут даже по прошествии многих лет тянуть все актуальные игровые проекты. Для этого им была приобретена поистине легендарная GeForce GTX 1070, несущая на борту внушительные 8 ГБ памяти.

Проверка в тайтлах 2023 года выявила ожидаемое — видеокарта без каких-либо проблем справилась с абсолютно всеми играми, причем во многих из них можно было задействовать высокие и ультра настройки в разрешении 1080p. Начнем по старинке с Cyberpunk 2077, в нем доступен средний пресет при высоких настройках качества текстур и плотности толпы. В данном режиме GeForce GTX 1070 спокойно выдает в среднем 75 FPS. Показатель 1% и 0% также высок — 55 и 47 к/с соответственно. FSR настроен на режим "качество".

В Hogwarts Legacy "на средних" видим примерно аналогичную картину, как и в The Last of Us, правда в последнем средний фреймрейт просел на 7 FPS. Обновленный третий Ведьмак "летает" на ультра с 90 FPS. В новинке игростроя, Baldurs Gate 3, GeForce GTX 1070 на высоких отрисовывает 70 к/с. Онлайн-пострелушки, GTA V и аналогичные игры прошлого также не доставили видеокарте проблем. Fortnite "на средних" — 152 FPS, Apex Legends "на ультра" — 230 FPS, Call of Duty Modern Warfare 2 на сбалансированном пресете — 86 FPS с просадкой по показателю 0.1% до 45 FPS. В GTA на средне-высоких с мягкими тенями получаем — 99 FPS; при желании, в ней почти всё можно выкрутить на ультра, ценой уполовинивания частоты кадров.

По итогу, получается, что семилетняя GeForce GTX 1070 даже в 2023 году не утратила свою актуальность. Сама по себе архитектура Pascal получилась довольно производительной, а 8 ГБ VRAM позволили GPU GP104 "не сдуться" с течением времени по мере роста требований игр. В настояний момент видеокарту легко можно найти по цене 10 тысяч рублей и ниже, что делает ее одним из самых выгодных решений по соотношению цена / производительность.