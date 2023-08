Невероятный потенциал архитектуры GCN 4 продолжает раскрываться

Появившаяся в далеком 2016 году архитектура GCN 4 поначалу не выдавала свой максимум, но с течением времени доработка драйверов сделала свое дело, и теперь видеокарты Radeon RX 400-й и 500-й серий, а также Vega, стали значительно быстрей, чем на момент выхода.

Сейчас, когда из-за роста курса доллара многие новые графические ускорители подорожали, легенды прошлых лет стали как нельзя актуальны. Их показатель соотношения цены и производительности в разы лучше, чем у переоцененных новинок.

В чем наглядно убедился зарубежный техно-портал GameGangsta, протестировав Radeon RX 570 4 GB в современных играх. Некогда соперничавшая с GeForce GTX 1050 Ti, к сегодняшнему дню она в 1,5-2 опережает "огрызок" со 128-битной шиной от NVIDIA.

В результате исследования выяснилось, что Radeon RX 570 4 GB ко второй половине 2023 года не утратила актуальность, и способна справляться со всеми ААА-новинками, демонстрируя при это довольно неплохую частоту кадров. К примеру, в Cyberpunk 2077, The Last of Us и Star Wars Jedi: Survivor на низких настройках удалось получить в около 45-50 FPS. В Hogwarts Legacy GPU Polaris 20 позволил поднять частоту кадров до 60 при задействовании среднего пресета. В Remnant II, который еле ворочается на флагманских GPU, фреймрейт стабильно удерживался выше отметки в 30 к/с.

Получается, что Radeon RX 570 4GB отлично справляется с запуском всех самых тяжелых игр последних лет, учитывая ее возраст и, главное, стоимость. На отечественных площадках по продаже б/у комплектующих данную видеокарту при желании можно найти примерно за 4000 рублей. При такой цене она становится настоящим подарком для геймеров с ограниченным бюджетом, желающим опробовать все игровые новинки.