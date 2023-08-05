NVIDIA по прежнему является лидером рынка GPU

Середина 2023 года ознаменовалась выпуском среднебюджетных игровых видеокарт от обоих и единственных производителей на рынке массовых GPU для ПК. И, хотя GeForce RTX 4060 и RX 7600 по отдельности были полностью разгромлены рецензентами из-за слабой производительности для игр последнего поколения, они все равно будут присутствовать на полках магазинов и бороться за покупателя.

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Зарубежный техно-портал Hardware Unboxed, обладая достаточными финансовыми ресурсами, приобрел оба графических ускорителя и столкнул их в жестком противостоянии в современных AAA-проектах, использующих множество новых графических технологий.

После проведения всех тестов выяснилось, что GeForce RTX 4060 опережает Radeon RX 7600 на внушительные 28% в играх с активированной трассировкой лучей в разрешении 1440p. Причем в Cyberpunk 2077 преимущество "зеленых" достигает невероятных 57%. В целом, бóльшая тяжесть графики положительно сказывается для модели от NVIDIA.

Таким образом, GeForce RTX 4060 становится абсолютным победителем в категории "средне-бюджетный графический ускоритель" в текущем поколении игровых видеокарт. К сожалению для AMD, она не способна составить вменяемую конкуренцию лидеру рынка, поскольку не обладает возможностями для развития современных графических технологий в своих GPU.