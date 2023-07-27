Из-за отсутствия достаточной конкуренции

Несмотря на то, что в настоящий момент GeForce RTX 4090 является самой производительной видеокартой, GPU, на котором она основана, представляет собой урезанный вариант полнофункционального чипа. Поэтому многие логично предполагали, что когда-нибудь графический процессор AD102 сойдет с конвейера в своем первозданном виде, и NVIDIA сделает на его базе еще более мощную GeForce RTX 4090 Ti.

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Однако, иветстный инсайдер Kopite7kimi сообщает, что компания решила отказаться от выпуска ультимативного варианта. Свои действия она обосновывает отсутствием необходимости ввиду вялого поведения основного конкурента в лице AMD. Существующие решения от "красных" по скорости едва дотягивают до GeForce RTX 4080, так что в выходе GeForce RTX 4090 Ti просто нет особого смысла.

Не так давно в сети циркулировала информация касательно интеграции в видеокартах Radeon на архитектуре RDNA3 технологии 3D V-Cache, но, по всей видимости, дальше слухов дело не пошло.Так что, счастливые обладатели GeForce RTX 4090 могут не беспокоиться и продолжать дальше пользоваться самой быстрой видеокартой на планете.