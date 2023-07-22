Быстрое видеоядро, новые графические технологии и оптимизированная ОС раскроют потенциал современных ТВ

В последнее время на рынке появилось огромное количество доступных по цене 4K-телевизоров с частотой 120 Гц. К сожалению, производительности консолей текущего поколения не достаточно для соответствия данным характеристикам.

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Для исправления ситуации Sony уже готовит обновление PlayStation 5, получившее название PlayStation 5 Pro. Основное изменение касается APU, графическая часть которого практически удваивает производительность, становясь вровень с дискретной видеокартой Radeon RX 7700 XT. Количество вычислительных блоков возрастает с 36 до 60, частота работы памяти — с 14 до 18 Гбит/с.

Предполагается, что PlayStation 5 Pro потенциально сможет поддерживать и разрешение 8К. Этому способствует интеграция технологии FidelityFX Super Resolution третьей версии, которая позволяет выдавать в два раза больше FPS, чем FSR 2.

Разработка новой консоли ведется с начала года, а ее выход ожидается в ноябре 2024. Sony планирует в ближайшее время начать рассылку демонстрационных версий крупным игровым студиям, чтобы те смогли подготовить свои проекты к старту продаж PlayStation 5 Pro.