Есть вероятность, что их выкупили спекулянты.

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Сайт Wccftech поделился своим наблюдением по поводу доступности бывших в употреблении видеокарт NVIDIA серии RTX 30, которые продаются на вторичном рынке и в большинстве случаев ранее эксплуатировались криптомайнерами.

Если через месяц после перехода криптовалюты Ethereum на алгоритм Proof-of-stake вторичный рынок был буквально наводнён снятыми с ферм видеокартами RTX 3060, предложения о покупке которых начинались со 100 долларов, то сейчас цены на них выросли как минимум на 200%.

Мониторинг цен производился на самой популярной западной площадке eBay. Автор отмечает, что ещё 4 ноября этого года RTX 3060 можно было найти за 150$. Сейчас самые выгодные предложения на б/у RTX 3060 стартуют от 300$. Если по состоянию на 7 ноября 2022 года видеокарту RTX 3080 Ti можно было купить всего за 369 долларов, то сейчас такая б/у карта обойдётся уже в 800$.

Размышляя о причинах происходящего, автор выдвинул две гипотезы. В первой (маловероятной) версии он предположил, что майнерские видеокарты просто закончились, поскольку были раскуплены геймерами, что и стало причиной повышения цен на их немногочисленные остатки. Но такое объяснение не выдерживает никакой критики, ведь за два года майнинг-бума в руки майнеров попали миллионы видеокарт, которые невозможно так быстро распродать поштучно.

Вторая теория кажется максимально правдоподобной. Скорее всего, все дешёвые майнерские видеокарты были выкуплены перекупщиками, которые после этого выбросили их обратно на вторичный рынок, но по более высокой цене.

Ситуация для конечного потребителя складывается не особо приятная. Видеокарты с майнинг-ферм продаются лишь немного дешевле, чем новые, а цены на серию RTX 40 являются заоблачными.

Что касается российского рынка, то по всей видимости наши спекулянты не отстают в предприимчивости от западных. К примеру цены на б/у видеокарты RTX 3060 12 ГБ надёжного бренда и в исправном состоянии на Авито стартуют от 18-19 тысяч рублей, если говорить о массовых предложениях, тогда как в магазинах можно купить абсолютно новые за 25 тысяч.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Если вспомнить про площадки Озон и Aliexpress, то там цены чуть выше, чем на Авито, но ниже, чем у крупных ритейлеров. Впрочем, срок ожидания товара на этих площадках самый длинный, а гарантий, что видеокарта действительно новая — никаких.