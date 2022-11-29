Площадку для этого он выбрал не самую подходящую.

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Посетивший во вторник заседание турецкой Федерации владельцев отельного бизнеса президент Реджеп Тайип Эрдоган не преминул воспользоваться предоставленной площадкой, сделав претензионное политическое заявление.

По мнению Эрдогана Турция обязана встать в центр надвигающегося нового миропорядка, используя возможности стремительно меняющейся мировой архитектуры. Он считает, что на этом пути развитие возглавляемой им страны не остановят ни информационные войны, ни действия террористических групп.

Перейдя к теме собрания, президент Турции отметил качественный рост развития туристической отрасли во всех регионах страны. По его словам, туристическая индустрия смогла преодолеть кризис пандемии и стремится к наращиванию турпотока и увеличению доходов турбизнеса.

По итогам предыдущего года Турция заняла четвёртое место в мире по количеству посетивших страну туристов. Доходы при этом находились на восьмой позиции по объёму. Текущие прогнозы развития туризма по его мнению являются обнадёживающими.

Подчеркнул турецкий лидер и необходимость подготовки квалифицированных кадров в данной сфере. Кроме того он отметил уникальную туристическую ценность каждого из уголков страны.

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Источник: Коммерсантъ