AMD и партнёры продолжают подогревать интерес в выходу видеокарт Radeon RX 7900.

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Начало мировых продаж видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT состоится 13 декабря 2022 года.

К сожалению, первоначальные оптимистические прогнозы о том, что к старту продаж магазины смогут подготовить достаточное количество видеокарт не оправдались. По последней информации в первые дни будут продаваться лишь референсные образцы от самой AMD, а их количество будет ограничено. Скорее всего, все видеокарты будут раскуплены буквально за пару часов. Партнёры AMD смогут поставить свои модели только через 1-2 недели после начала продаж. Дефицит и высокий спрос неизбежно приведёт к повышению активности перекупщиков, которые попытаются нажиться на ажиотаже первых дней, создаваемом самыми нетерпеливыми покупателями. У остальных пользователей будет время остыть, ознакомиться с обзорами и выбрать наилучший для себя вариант.

Компания Sapphire выпустила тизер собственных вариантов флагманских видеокарт Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT. Они будут относиться к серии Nitro. В коротком видео в Twitter, производитель подразнил почитателей своей продукции частичным изображением новинок. Из того, что можно рассмотреть на видео, можно отметить наличие кожуха системы охлаждения, выполненного в строгом стиле, наличие RGB-подсветки и трёх крупных вентиляторов с девятью лопастями, имеющих угольные изгибы.

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Сообщение производителя к видео также не блещет информативностью.