В многоядерной войне определится народный лидер.

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Желающие произвести апгрейд своих систем российские пользователи уже смогли оценить стоимость процессоров последнего поколения Intel Core i7-13700K, Intel Core i5-13600K и AMD Ryzen 7 7700X в отечественных торговых сетях. Для окончательно решения вопроса выбора необходимо поставить точку в определении наилучшего кандидата на роль самого быстрого игрового процессора 2022 года. Помочь в этом сможет уже знакомый нам Стив Бурк и его популярный YouTube-канал Gamers Nexus, развязавший процессорную битву в своей тестовой лаборатории.

По результатам исследования Стив сделал следующий выводы.

Процессор i7-13700K, в распоряжении которого находится по 8 больших и малых ядер, в играх показывает себя с наилучшей стороны, но с учётом его цены он больше подходит для профессиональных задач.

Слабой стороной i7-13700K является его крайне высокое энергопотребление.

AMD Ryzen 7 7700X выступает с переменным успехом. В некоторых играх он обходит i7-13700K, а в других проигрывает i5-13600K. Но, учитывая высокую стоимость сборки на его базе, с его покупкой пока что можно повременить.

Наилучшим выбором для геймера в 2022 году, если говорить о последних поколениях центральных процессоров, является i5-13600K. Этот CPU практически не уступает в играх более дорогому i7-13700K, а сборка системы с ним окажется дешевле, чем с AMD Ryzen 7 7700X.

В качестве интересного момента можно отметить абсолютную победу процессора AMD Ryzen 7 5800X3D в игре Shadow of the Tomb Raider. Это значит, что платформа AM4 продолжает жить и не думает сдаваться. Она вполне может претендовать на почётный статус легендарной, который обычно присваивается лишь спустя несколько лет после заката экосистемы.





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