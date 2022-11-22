На российских прилавках впервые замечены модели Intel Core i7-13700K и Intel Core i7-13700KF.

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Полторы недели назад в российские магазины приехали новейшие процессоры Intel 13-го поколения для платформы LGA 1700. Первыми ласточками оказались модели Intel Core i5-13600K и Intel Core i5-13600KF с шестью производительными ядрами. Их основным отличием от предшественников 12-го поколения оказалось увеличенное вдвое с 4 до 8 количество энергоэффективных ядер, с одновременным увеличением размера кеша, а также повышение тактовых частот. Это неминуемо сказалось на их стоимости. В целом разница достигла существенных 10 000 рублей. Это вызвало некоторую нерешительность у одних покупателей, но совершенно не остановило других. Например, процессоры Intel Core i5-13600KF без встроенного видеоядря на текущий момент полностью раскуплены.

Сегодня пришла очередь ещё более производительных и бескомпромиссных старших моделей Intel Core i7-13700K и Intel Core i7-13700KF, которые наконец-то добрались до прилавков российских торговых сетей.

Если окунуться в опыт прошлых поколений, процессоры серии i7 оказываются более выгодной покупкой, чем i9. Последние неоправданно дороже i7 и в играх зачастую не предоставляют никаких преимуществ, разочаровывая своих владельцев. Поэтому i9 подходят скорее тем, кто планирует использовать их в рабочих профессиональных задачах, тогда как все потребности геймеров сполна удовлетворит i7, игровой производительности которого хватит на несколько лет с большим запасом.

Как и в случае с i5-13600K, старшие процессоры Intel Core i7-13700K и Intel Core i7-13700KF по сравнению с представителями предшествующего 12-поколения удвоили количество энергоэффективных ядер до 8 штук. Размер кеша L3 возрос до 30 МБ, а тактовые частоты увеличились с 4.9 ГГц до 5.4 ГГц в режиме Turbo, что является довольно весомой прибавкой, которая неизбежно проявится в играх. А поскольку речь идёт о моделях с разблокированным множителем, то такая частотная карта явно указывает на возросший потенциал разгона процессора. Кроме того, процессоры i7-13700K обзавелись поддержкой "из коробки" оперативной памяти DDR5 5600 МГц вместо DDR5 4800 МГц у i7-12700K.

С учётом явных преимуществ перед предыдущим поколением Alder Lake 12-го поколения, новые процессоры прибавили в цене примерно на 9 000 рублей.

Итак, модель Intel Core i7-13700KF без встроенного видеоядра предлагается за 42 990 рублей.

Его полный близнец, но со встроенной графикой Intel Core i7-13700K можно приобрести за 44 990 рублей.

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В целом, учитывая описанную выше нецелесообразность приобретения процессоров i9 для домашнего компьютера, можно заключить, что практически вся линейка процессоров Raptor Lake последнего 13-го поколения достигла российских магазинов. Для самых экономных покупателей в следующем году появятся процессоры Intel Core i7-13700 без свободного множителя. Конечно, если ценовую политику не скорректируют колебания курсов валют.