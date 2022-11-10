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Самый публичный американский предприниматель Илон Маск после завершения сделки по покупке соцсети Twitter сразу принялся наводить в ней свои порядки. Первым делом он уволил всё прежнее руководство. Затем настала очередь технических работников, где суровая метла сокращения также не знала пощады. Правда, вовремя спохватившись и поняв, что может нарушить саму работу соцсети, некоторых из них он попросил вернуться. Тем не менее сама политика Twitter по многим ключевым вопросам должна претерпеть серьёзные изменения.
Вероятно, сам процесс приобретения такой крупной соцсети, в какой-то степени сказался на мироощущении миллиардера. Почувствовав в своих руках силу рупора свободы слова, Маск начал позволять себе лишнее, то там, то здесь оставляя политические высказывания, явно не угодные действующей администрации Белого дома.
То он "неосторожно" высказался по теме мирного урегулирования украинского кризиса, заявив, что Крым должен остаться российским, а в недавно присоединённых регионах нужно провести повторные референдумы под наблюдением ООН, указав при этом, что население восточных регионов предпочтут быть с Россией. То он заговорил об отказе оплачивать абонентскую плату для спутниковых интернет-систем Starlink, которые ранее были им же подарены Украине на волне антироссийского тренда.
Последней каплей стали призывы Маска голосовать за республиканцев на проходящих в США выборах, что явно разозлило демократов, чьим ставленником является Джо Байден. Между тем, социальная сеть Twitter сыграла значительную роль в победе Байдена за пост президента, и терять такой мощный инструмент влияния на избирателя демократы явно не хотят. А значит Илона Маска необходимо поставить на место, хорошенько на него надавив.
Такое решение не заставило себя долго ждать и действующий американский президент Джо Байден заявил о необходимости проверить связи Илона Маска с другими странами.
По мнению специалистов, для самого предпринимателя такие меры давления, если они будут исполнены, не несут ничего хорошего. Ведь его международные деловые связи довольно обширны и каждую из них будет легко представить в крайне невыгодном для Маска свете. Это может серьёзно подорвать его репутацию, бизнес и даже сказаться на его непосредственном личном благополучии. Такую опасность положения Маска признают и эксперты ведущих изданий США. Они уверены, что если грязное бельё захотят найти, то его найдут!
Подобные методы не новы для США. Ранее под "каток" уже попадал, теперь коллега Илона, владелец сети Facebook (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг, которого вызывали в сенат США и задавали неудобные вопросы, после чего он стал более сговорчивым.
Эксперты полагают, что Илон Маск является более крепким орешком для демократов, чем Цукерберг, ведь он тесно связан с NASA и многими крупными дорогостоящими проектами. Тем не менее они считают, что и Маск в итоге пойдёт на требуемое сотрудничество с действующей администрацией Белого дома.