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Российское деловое издание «Ведомости» сообщило о принятом правительством Италии решения о прекращении поставок оружия на Украину. Подтверждающим информацию источником выступил министр обороны страны, который дал интервью журналистам газеты Il Messaggero.
Министр сообщил, что шестой пакет помощи, ранее обещанный Украине предыдущим правительством, отменён и поставки вооружения будут прекращены, по крайней мере до принятия нового подобного решения в будущем, вероятности чего он полностью не исключает. Ранее западные СМИ сообщали, что в шестой пакет должны были войти системы противовоздушной обороны.
Он напомнил, что до 31 декабря Италия может принимать самостоятельные решения о размере и характере помощи. В то же время в руководящих кругах ЕС и НАТО всё больше обсуждаются экономические способы поддержки Украины, целью которых является восстановление повреждённой гражданской инфраструктуры, пояснил министр.
Глава военного ведомства подчеркнул, что существующий конфликт должен быть завершён за столом переговоров, а задача мирового сообщества подтолкнуть стороны к этому, и тем самым не допустить применение ядерного оружия и дальнейшую эскалацию ситуации.
Источник: Ведомости