Одна станет более быстрой, а другая более дешевой.

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Выпуск компанией NVIDIA новых модификаций видеокарт RTX 3070 Ti (GA102), RTX 3060 Ti (GDDR6X) и RTX 3060 (8 ГБ) поколения Ampere уже не является секретом, поскольку партнёры компании, производящие нереференсные решения, уже опубликовали анонсы новинок. Тем не менее сама NVIDIA до сего момента не торопилась представлять новые продукты.

Теперь информация о новых графических ускорителях стала доступна на официальном сайте "зелёной" компании.

Если модификация RTX 3070 Ti, основанная на чипе GA102 мало интересна, поскольку кроме установки в неё GPU от более старших моделей, её характеристики не изменились, то RTX 3060 Ti (GDDR6X) и RTX 3060 (8 ГБ) вполне могут заинтересовать пользователей.

Видеокарта RTX 3060 Ti, получившая более быструю видеопамять GDDR6X с пропускной способностью 608 ГБ/с, вместо 448 ГБ/с у прежнего варианта RTX 3060 Ti c обычной GDDR6 без приставки "X", по предварительным утечкам способна практически догнать по игровой производительности старшую модель RTX 3070 (GDDR6). Кроме того, некоторые потенциальные покупатели, которых смущает история с выходом из строя чипов видеопамяти GDDR6 на некоторых моделях RTX 3060 Ti, явно будут рады их смене на GDDR6X.

Видеокарта RTX 3060 с объёмом видеопамяти 8 ГБ, вместо прежних 12 ГБ, напротив, потеряла в производительности, поскольку её шина была урезана со 192-бит до 128-бит, что снизило её пропускную способность с 360 ГБ/с до 240 ГБ/с. Вероятным преимуществом этой модели должна стать более низкая цена по сравнению с прежним вариантом.

Новые продукты уже включены в последний драйвер для видеокарт NVIDIA.

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Источник: Videocardz