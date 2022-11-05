А что если проблема кроется вовсе не в переходниках?

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Радость владельцев топовой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 от покупки, распаковки, первого тестирования и наслаждения максимальными настройками в играх постепенно сменилась ежедневным чувством тревоги за своё приобретение стоимостью в 2000-3000$. О проблеме выгорания разъёма дополнительного питания 12VHPWR у зелёного флагмана слышал каждый, кто не называет системный блок процессором. Выявлением причин неполадок уже занимаются специалисты компании NVIDIA и её партнёров, однако официальных заявлений на данный момент ещё не поступало.

Пытаясь снизить репутационные потери, производители пока что охотно идут навстречу покупателям и в большинстве случаев предлагают заменить неисправный товар. Но такая щедрость может испариться, если проблема приобретёт более массовый характер. Не пострадала, пожалуй, лишь компания EVGA, которая недавно полностью отказалась от выпуска видеокарт NVIDIA.

Сейчас количество пострадавших измеряется парой десятков человек, но это только те пользователи, которые предали инцидент огласке на популярных форумах. До этого момента все зафиксированные случаи происходили при применении комплектных переходников 4х8-pin to 12VHPWR. Именно по этой причине это стало одной из основных версий причины оплавления разъёма дополнительного питания. Многие утверждали, что если использовать блок питания нового стандарта ATX 3.0, уже имеющего провод 12VHPWR, а значит не требующего подключения переходника, то видеокарте ничего не грозит, если сам пользователь всё сделал правильно.

Пользователь Reddit стал первым пострадавшим от выгорания RTX 4090 при её "запитывании" без использования переходника. В его систему была установлена видеокарта MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO и блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 стандарта ATX 3.0, с родным проводом питания 12VHPWR.

Он утверждает, что всё делал по рекомендациям: подключал аккуратно, провода не перегибал, проверил плотность прилегания контактов перед включением. Тем не менее она сгорела.

MSI уже связалась с погорельцем и предложила ему замену видеокарты и блока питания.

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У нас же возникает другой вопрос - а что если дело вовсе не в переходниках?