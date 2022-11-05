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RaddaR За пост начислено вознаграждение
Есть первый случай выгорания NVIDIA RTX 4090 с использованием блока питания ATX 3.0 без переходника
А что если проблема кроется вовсе не в переходниках?
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Радость владельцев топовой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 от покупки, распаковки, первого тестирования и наслаждения максимальными настройками в играх постепенно сменилась ежедневным чувством тревоги за своё приобретение стоимостью в 2000-3000$. О проблеме выгорания разъёма дополнительного питания 12VHPWR у зелёного флагмана слышал каждый, кто не называет системный блок процессором. Выявлением причин неполадок уже занимаются специалисты компании NVIDIA и её партнёров, однако официальных заявлений на данный момент ещё не поступало.

Пытаясь снизить репутационные потери, производители пока что охотно идут навстречу покупателям и в большинстве случаев предлагают заменить неисправный товар. Но такая щедрость может испариться, если проблема приобретёт более массовый характер. Не пострадала, пожалуй, лишь компания EVGA, которая недавно полностью отказалась от выпуска видеокарт NVIDIA.

Сейчас количество пострадавших измеряется парой десятков человек, но это только те пользователи, которые предали инцидент огласке на популярных форумах. До этого момента все зафиксированные случаи происходили при применении комплектных переходников 4х8-pin to 12VHPWR. Именно по этой причине это стало одной из основных версий причины оплавления разъёма дополнительного питания. Многие утверждали, что если использовать блок питания нового стандарта ATX 3.0, уже имеющего провод 12VHPWR, а значит не требующего подключения переходника, то видеокарте ничего не грозит, если сам пользователь всё сделал правильно.

Пользователь Reddit стал первым пострадавшим от выгорания RTX 4090 при её "запитывании" без использования переходника. В его систему была установлена видеокарта MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO и блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 стандарта ATX 3.0, с родным проводом питания 12VHPWR.

Он утверждает, что всё делал по рекомендациям: подключал аккуратно, провода не перегибал, проверил плотность прилегания контактов перед включением. Тем не менее она сгорела.

MSI уже связалась с погорельцем и предложила ему замену видеокарты и блока питания.

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3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

У нас же возникает другой вопрос - а что если дело вовсе не в переходниках?

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#nvidia #видеокарта #rtx 4090 #nvidia 2019 #12vhpwr #atx 3.0 #выгорание
69
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ACDCOVER
01:50
Чего-то у тебя все не сходится, один коммент противоречит другому. Допустим: 7ампер на коннектор, их 12 штук. 84ампера на блямбу 12VHPWR ~ 500вт. Но напряжение в блоке питания не 5,95 вольт ,а 12 воль...
Есть первый случай выгорания NVIDIA RTX 4090 с использованием блока питания ATX 3.0 без переходника
REY_B_
01:49
Вопрос готовки.. Я вот пиццерию знаю... Только там не фастфуд, всё по настоящему. Дешевле чем в маке и кфс. Вкус!!!!! С ним проблема... Пока пиццу ждёшь, салатик возьмёшь... то.. сё... И всё такое!!!!...
KFC уходит их России, вслед за Макдоналдсом, компания продает свою сеть фастфудов
kilobait3
01:47
штаты не пойдут на такое. это будет началом мировой войны. мексика уже ждет, там готовы резать янки с утра и до глубокой ****!
США и ЕС могут поставить в Украину десятки зенитно-ракетных комплексов – чем это грозит армии РФ
RedStone
01:46
"Если нужна компактность и/или мобильность, то ноутбук без вариантов" Т.е. нюки и им подобные - блаж и срань ? Ну-ну, эксперт.
Mini-ITX корпус Cougar QBX KAZE и кулер Noctua NH-D15 - попытка впихнуть невпихуемое
Эовейн Триада
01:44
Если не нужна видеокарта, то ITX отлично, жаль, что платы не массовые и дорогие. С видеокартой достаточно микро АТХ. А полный АТХ сейчас мало кому реально нужен, никто кроме видеокарты (ну и может е...
Mini-ITX корпус Cougar QBX KAZE и кулер Noctua NH-D15 - попытка впихнуть невпихуемое
Евгений Сом
01:43
Да можно брать, сама видюха 4090 отличная, про кабели все было сказано что они могут подвезти а не со словами берите все на 100% идеально. Можешь пользоваться коннектором от блока питания если такой е...
Есть первый случай выгорания NVIDIA RTX 4090 с использованием блока питания ATX 3.0 без переходника
REY_B_
01:43
Ну и нехай.... Крылышки в аэрогриле я делаю покруче KFC, на травках, безо всякой химии. Там же и картофель фри. И сэндвичи вкуснее чем в маке - шлёп, шлёп и готово. Ну а если с мелкими куда сходить.....
KFC уходит их России, вслед за Макдоналдсом, компания продает свою сеть фастфудов
darses
01:36
Хохлы создать на своей территории не в создании принципе. Первое коррупция , второе халява ))))) Да и света не будет если шо. ;D
Может ли Украина создать армию Гераней – и как военные РФ будут сбивать дроны над городами России
ахахаxа
01:36
цветная капуста в сухарях,уха из сёмги и 150 водочки холодной
KFC уходит их России, вслед за Макдоналдсом, компания продает свою сеть фастфудов
NONsens
01:34
Именно х2, DDR4-5000 существует, также как и DDR2-1250, и DDR-600, но меинстрим помедленнее. По аналогии с DDR4, популярными будут комплекты от 6400 до 8000.
G.Skill представляет память DDR5-8000, достигающую в разгоне скорости 10000 МТ/с
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