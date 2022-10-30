И дают скидку в 50$ на покупку материнской платы AM5.

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Несмотря на то, что в играх новейшие процессоры AMD Ryzen 7000 не только не уступают процессорам Intel 12-го и 13-го поколения, но зачастую и обгоняют их, в чём мы могли убедиться в данном материале, продаются они в 5 раз хуже своих "синих" конкурентов, как показала недавняя статистика одного из ритейлеров. В то же время наиболее популярными процессорами у покупателей остаются чипы для платформы AMD AM4, в частности Ryzen 7 5800X3D, которые после снижения на них розничных цен расхватывают как горячие пирожки.

Всё это прямо говорит о провале релиза новых AMD Ryzen 7000. Основной причиной тому явилась большая стоимость смены платформы, когда пользователю кроме процессора необходимо также сменить память на DDR5 и материнскую плату. Компания AMD уже снизила выпуск AMD Ryzen 7000, чтобы избежать затоваривания.

В свою очередь розничные магазины, недовольные низким спросом на AMD Ryzen 7000, решили предпринять самостоятельные меры по избавлению от пылящихся на полках процессоров Zen 4.

Сообщается, что крупный американский магазин Microcenter объявил, что будет бесплатно раздавать комплект памяти DDR5-5600 объемом 32 ГБ всем купившим процессор AMD Ryzen 7000 для настольных ПК. Кроме того, такому клиенту магазин предоставит скидку в 50$ на покупку в его сети материнской платы AM5. Акция не действует лишь на самый бюджетный Ryzen 5 7600X.

Но подобную щедрость проявляют не только американские торговые сети, японский магазин Tsukumo также заявил о скидках на комплекты процессор + материнская плата.

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Таким образом общая тенденция на снижение стоимости укомплектованной платформы AM5 налицо, что может повысить к ней интерес конечных покупателей.