Владельцам платформ AM4 предстоит нелёгкий выбор.

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До поступления в продажу нового поколения процессоров AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4 осталось чуть больше недели. На полках зарубежных маркетплейсов они должны появиться уже 27 сентября 2022 года, но в российские магазины новинки вероятней всего придут с запозданием, что связано с приостановкой компанией AMD поставок своей продукции в Россию и необходимостью ввоза товаров по "серым" каналам.

Самые нетерпеливые покупатели могут обратиться к азиатским торговым площадкам, но в этом случае стоит не забывать о том, что таможенный порог в 1000 евро (долларов) в РФ действует до 1 октября 2022 года. При этом начисление пошлины производится не на дату покупки, а на дату появления в таможенном органе.

Поскольку цены на AMD Ryzen 7000 были объявлены в ходе анонса, то европейские магазины уже открыли карточки товаров с указанием точных цен, по которым они будут продавать новые процессоры. Здесь необходимо вспомнить важный момент. Указанные AMD цены в долларах не включают в себя налоги и прочие издержки, которые определяют конечную стоимость товара в магазине. Проще говоря, отечественному покупателю вряд ли удастся купить тот же Ryzen 5 7600X за 299 долларов по текущему курсу ЦБ РФ.

Сайту Videocardz удалось найти прайс испанского магазина с ценниками в евро и с уже добавленным испанским НДС в 21%, что гораздо более соответствует реальной стоимости новинок, по которым они будут доступны покупателям. Перевод цен из доллара в евро упрощает их равная стоимость на текущий момент.

— Ryzen 9 7950X: 852 евро (699 долларов США) — 51 120 рублей;

— Ryzen 9 7900X: 669 евро (549 долларов США) — 40 140 рублей;

— Ryzen 7 7700X: 491 евро (399 долларов США) — 29 460 рублей;

— Ryzen 5 7600X: 371 евро (299 долларов США) — 22 260 рублей.

Итак, младший шестиядерник Ryzen 5 7600X обойдётся покупателю в 22 260 рублей. Ещё не так давно примерно столько же стоил его предшественник AMD Ryzen 5 5600X в типе поставки OEM. Сейчас в российской рознице его можно найти за 14-15 тысяч рублей, а на том же Ali ещё дешевле. Это может заставить задуматься владельцев материнских плат AM4, имеющих процессор Zen 1/2, о целесообразности перехода на новую платформу или более разумном обновлении до Ryzen 5000.

Старшему Ryzen 9 7950X за 51 тысячу рублей предстоит соперничать с Ryzen 9 5950X за примерно 43 тысячи в РФ и с Ryzen 7 5800X3D за 37 тысяч, если речь идёт об игровой системе.

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К расходам нужно добавить необходимость смены материнской платы на AM5 и покупки комплекта оперативной памяти стандарта DDR5. К счастью, систему охлаждения, если она достойная, можно будет оставить старую — новая платформа совместима с системами охлаждения AM4.