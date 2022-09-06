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Есть ли смысл переходить со старого флагмана GTX 1080 Ti на новую RTX 3060 - тесты в играх от HU
Старая мощь против новых технологий и трассировки лучей.
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Компьютерные энтузиасты даже в самые сложные периоды проносят своё хобби через все препятствия, не давая своей увлечённости угаснуть. Вторая волна майнинга уже почти превратилась в пену, и вот, казалось бы, то самое время, когда можно поменять свою старую систему на что-то посвежее. Но на пути возникли новые сложности: уход компаний, санкции, сильная волатильность валют и общая слабая предсказуемость будущего.

В такой ситуации вопрос апгрейда обретает гораздо более тщательный подход, а решения становятся более взвешенными. Держащие руку на пульсе событий смогли купить комплектующие на китайской площадке в середине лета, когда благоприятствовал и внутренний курс валют Aliexpress в районе 55 рублей за доллар и таможенный порог, повышенный лимит которого действует до 1 октября 2022 года.

Но одно дело "тащить" с Китая процессор и совсем другое видеокарту. Поэтому некоторые предпочли ещё подождать и в конце августа наконец-то дождались: вслед за падением цен на видеокарты в Европе, о которых трубили все IT-ресурсы, стоимость видеокарт снизилась и российской рознице, хоть и не настолько, как всем бы этого хотелось.

Вряд ли кто-то будет возражать, если утверждать, что множество российских энтузиастов до сих пор продолжают "сидеть" на системах с видеокартами NVIDIA поколения Pascal. Что делать заскучавшему владельцу былого флагмана GeForce GTX 1080 Ti, которому захотелось попробовать наконец серию RTX с её распиаренными лучами и DLSS? Сможет он купить RTX 3090 Ti, и главное захочет ли?

С такими ценами вряд ли, а потому кого-то может посетить мысль поменять GTX 1080 Ti на что-то попроще, например на RTX 3060. Давайте сугубо теоретически порассуждаем о целесообразности подобного шага.

За практическую часть будет отвечать хорошо известный нам youtube-канал Hardware Unboxed, сравнивший в играх легендарную GeForce GTX 1080 Ti и GeForce RTX 3060, добавив в тест Radeon RX 5700 XT, чтобы "красным" тоже не было обидно.

Система базировалась на процессоре AMD Ryzen 7 5800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, а потому никак не ограничивала соперников. Сравнение проводилось в разрешения 1080p и 1440p, трассировка лучей не включалась.

Поехали.

В разрешении 1080p старый король GTX 1080 Ti оказался в среднем на 3% быстрее RTX 3060. При этом лучше всего Паскаль показал себя именно в старых играх, соответствующих его времени, тогда как в новых проектах чаще всего победа была на стороне серой мышки RTX 3060.

Что касается красного бойца Radeon RX 5700 XT, то здесь ситуация обратная и GTX 1080 Ti оказывается на 3% медленнее. В целом новые игры также отдают предпочтение не GTX 1080 Ti, а сопернику от AMD.

В разрешении 1440p расклад сил и предпочтения игр сохраняются, но GTX 1080 Ti отыгрывает уже не 3%, а 5%.

В раунде GTX 1080 Ti против RX 5700 XT в 1440p нас ожидает ничья.

Затем обозначился крайне любопытный момент для сторонников старой теории, которая говорит о том, что со временем NVIDIA превращает свои видеокарты в "тыкву", прекращая их полноценную поддержку драйверами, а у видеокарт AMD наоборот раскрывается потенциал. При тестировании тех же видеокарт GTX 1080 Ti и RX 5700 XT в 2021 году, то есть год назад, зелёная видеокарта выигрывала у красной 6%, тогда как сегодня у них паритет.

Что в итоге? Всё ясно очень отчётливо. Нет никакого смысла списывать со счетов старого "монстра" GTX 1080 Ti ради эфемерных лучей, на которые в реальности в динамике игр мало кто обращает внимание. Пусть в лужах и стёклах не будет реалистичных отражений. При средней цене в 40 000 рублей за RTX 3060 в российской рознице, что при текущем курсе составляет около 660$ против 700$ за GTX 1080 Ti в своё время, новая RTX 3060 принесёт игроку только лишь глубокое разочарование от отсутствия прогресса в FPS. Рассматривать что-либо ниже RTX 3080, обгоняющей Паскаля почти на 60% в 1440p, для него не имеет никакого практического смысла. Наилучшим же вариантом является ожидание линейки RTX 40 или Radeon 7000, конечно, если с доступностью видеокарт к тому времени опять что-нибудь не случится. Всё вышеуказанное справедливо и для обладателей RX 5700 XT.

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